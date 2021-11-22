تشييع جثمان الإعلامية أسماء مصطفى بـ6 أكتوبر.. وأسرتها تودعها بالدعاء

شيعت منذ قليل، جنازة الإعلامية الراحلة أسماء مصطفى التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، وأدى المشيعون صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، في حضور زوجها الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب.

وظهرت علامات الحزن الشديد على أفراد أسرتها، وعلى رأسهم والدتها وزوجها، ومحبيها الذين حرصوا على وداعها في مثواها الأخير وترديد الدعاء لها، بالمسجد، طالبين لها الرحمة والمغفرة.

وحضر صلاة الجنازة أسرة الراحلة أسماء مصطفى والعديد من أصدقائها وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والسياسيين، من بينهم طارق سعدة نقيب الإعلاميين، والإعلامي أحمد الطاهري، والإعلامي ألبرت شفيق، ومحمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، والنائب عماد خليل عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي عمرو خليل.

وأعلن النائب أيمن أبوالعلا، زوج الإعلامية أسماء مصطفى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنّ تشييع الجثمان سيكون من مسجد الشرطة اليوم بعد صلاة العصر، وستقيم الأسرة العزاء في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، غدًا الثلاثاء.

ونعى أبوالعلا زوجته، قائلا: «وفاة صديقتي وزوجتي الحبيبة الإعلامية أسماء مصطفى، الجنازة بعد صلاة العصر في مسجد الشرطة بأكتوبر، والعزاء غدا الثلاثاء بمسجد الشرطة بأكتوبر، نسألكم الدعاء».