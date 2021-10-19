رئيس جامعة بنها: مركز إعداد القادة نقطة انطلاقة لدعم الطلاب

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على الاستغلال الأمثل لمركز إعداد القادة بمشتهر، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز، مضيفا أن المركز تم تصميمه وإنشاؤه وفق أحدث الأنظمة الخاصة بالتدريب لصقل المهارات الشبابية على غرار معهد إعداد القادة بحلوان.

جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور جمال سوسه، أول اجتماع لمجلس إدارة مركز إعداد القادة بمشتهر التابع لجامعة بنها، اليوم، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أبو سالم المشرف على المركز، شيرين شوقى أمين عام الجامعة، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية وأعضاء مجلس الادارة.

سوسة: المركز يخدم أبناءالجامعة ويدعم النشاط الطلابي

وأضاف رئيس الجامعة أن مركز إعداد القادة يعد نقطة انطلاق لخدمة الطلاب ودعم النشاط الطلابي، بالإضافة إلى اكتشاف تدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها من خلال تنظيم الأنشطة المختلفة وإقامة الندوات واللقاءات الثقافية للطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بما قام به المركز خلال الفترة الماضية حيث قام بتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية مطالبا بوضع خطة عمل مستقبلية تواكب خطة معهد إعداد القادة بحلوان وخطة الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية بهدف جذب الطلاب وتوسيع قاعدة المشاركين في الأنشطة الطلابية بالجامعة.

نائب رئيس الجامعة: المركز صرح ثقافي

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى الانتهاء من اللائحة المالية والإدارية الخاصة بمركز إعداد القادة بمشتهر وتشكيل مجلس إدارته، مؤكدا أن الغرض الأساسي من إنشاء المركز هو خدمة الطلاب والعملية التعليمية وأن يكون صرحا ثقافيا يخدم جميع منسوبي الجامعة.