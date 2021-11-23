وفاة 5 أساتذة بجامعة الزقازيق خلال 10 أيام.. وحزن يجتاح السوشيال ميديا

أثارت وفاة 5 من أساتذة جامعة الزقازيق منهم 3 أساتذة بكلية الطب البشري وآخر بكلية الطب البيطري وأستاذ متفرغ بكلية الزراعة خلال 10 أيام الماضية، حالة من الحزن بين الأطباء والعاملين بمستشفى الجامعة والأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيما اختلفت أسباب الوفاة حيث توفي أحدهم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وآخر إثر إصابته بالسرطان وواحد بسكتة قلبية واثنين وفاة طبيعية.

حزن على مواقع التواصل بعد وفاة 5 من أساتذة جامعة الزقازيق

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار وفاة أساتذة جامعة الزقازيق الخمسة وسط حالة من الحزن، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأسرهم بالصبر والسلوان.

الدكتور مصطفى مجدي نصر

وأصدرت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء بيانا نعت خلاله الدكتور مصطفى مجدي نصر محمد قالت فيه: «تنعى النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور مصطفى مجدي نصر محمد، أستاذ التخدير ورئيس قسم التخدير السابق بطب الزقازيق، والذي توفي إثر الإصابة بكورونا».

وأشارت إلى أنه يعد الطبيب الشهيد رقم (643) الذي يرحل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا قائلة: «خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه فسيح جناته مع الأبرار والشهداء».

كما نعت جامعة الزقازيق الطبيب الراحل خلال بيان رسمي جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الزقازيق برئاسة د.عثمان شعلان، د.مصطفى مجدي نصر أستاذ التخدير المتفرغ بكلية الطب».

الدكتور ماجد بهجت

أصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الزقازيق، الدكتور ماجد بهجت، أستاذ الأمراض المتوطنة بكلية الطب البشري، ويتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

وتوفي الطبيب الراحل إثر إصابته بسكتة قلبية بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

الدكتور فتحي طنطاوي

كما أصدرت الجامعة بيانا قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الزقازيق، د.فتحي طنطاوي أستاذ الأشعة وعميد كلية التمريض الأسبق، ويتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور فتحي طنطاوي إثر إصابته بمرض السرطان.

الدكتور سعد يوسف

وفي السياق نفسه أصدرت جامعة الزقازيق بيانا نعت خلاله الدكتور سعد يوسف قالت فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الزقازيق، د. سعد يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النبات بكلية الزراعة، ويتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».

الدكتورة مديحة عبد الله حسن

وأصدرت الجامعة بيانا نعت خلاله أستاذة متفرغة جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الزقازيق، د.مديحة عبدالله حسن أيوب رئيس قسم مراقبة الأغذية السابق بكلية الطب البيطري، ويتقدم رئيس الجامعة، والسادة النواب، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين والطلاب بالجامعة ، بخالص العزاء والمواساة لأسرة المغفور له، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان».