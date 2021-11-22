موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. «الامتحان في المواد الأساسية»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، عن شهري نوفمبر وأكتوبر، وآليات الامتحان، والمواد التي يمتحنها الطلاب في اختبار ديسمبر، مؤكده أن الامتحان سيكون على مستوى الإدارة التعليمية وفي المواد الأساسية فقط، وأنه تم وضع الأسئلة من جانب الوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون يوم 5 ديسمبر المقبل على مستوى الإدارة، ولكنه الامتحان يختلف من مدرسة لأخرى، لافتة إلى أن باقي المواد غير الأساسية ستكون على مستوى المدرسة.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية وستكون كالتالي:

- يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وسيكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

آليات امتحان الصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، آليات امتحانات رابعة ابتدائي، الذي يتم عقده في ديسمبر المقبل وهي كالتالي:

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

- الاختبار على مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة «ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى» وباقي المواد على مستوى المدرسة.

- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم».

- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.