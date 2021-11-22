«التعليم» تكشف آليات عقد امتحانات الشهر لطلاب الصف الرابع الابتدائي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، ستعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة تواصل عملها على تطوير جميع المناهج الدراسية، لاعتمادها على الفهم والبعد عن الحشو والحفظ والتلقين، موضحا أن امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي سيعقد في 5 ديسمبر المقبل.

وزير التعليم: 5 آليات تحكم امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وقال شوقي، في بيان له، إن الوزارة وضعت 5 آليات مهمة تحكم امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، والتى ستعقد مطلع الشهر المقبل، مؤكدا أن الامتحانات ستعقد وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية والتعليمية، وأن العام الدراسي الجديد يسير بشكل منضبط دون أى مشكلات أو أزمات.

وزير التعليم: امتحانات الصف الرابع الابتدائي تقيس مستوى الطلاب

وأوضح وزير التعليم، أن الاختبار الشهري والذي سيعقد بدءا من 5 ديسمبر المقبل، سيغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر، منوها إلى أن جميع أسئلة الامتحانات ستقيس مستوى الطلاب من خلال فهمه للمنهج الحديث، وأن الوزارة تعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

آليات الامتحان الشهري لطلاب الصف الرابع الابتدائي

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

2- الاختبار على مستوي الإدارة التعليمية للمواد الأساسية وتم وضع الأسئلة من جانب الوزارة، ولكنه يختلف من مدرسة لأخرى، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

3- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

4- المواد الأساسية هى: «اللغة العربية – اللغة الانجليزية – الرياضيات – الدراسات الاجتماعية – العلوم».

5- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة أسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.