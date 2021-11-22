6348 فرصة عمل بالحكومة والقطاع الخاص للشباب.. مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

أعلنت عدد من الهيئات والشركات سواء الخاصة أو الحكومية، خلال الساعات القليلة الماضية، توفر العديد من الوظائف للشباب المصرييين في مصر وخارج مصر، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المصرية المختصة.

وأعلنت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك عن 14 فرصة تدريب بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وتتضمن فرص عمل بألمانيا كما من ضمن هذه الفرص فرصتين تدريب بالمركز التابع للوكالة في مصر، وبدأت الوكالة في تلقي الطلبات عبر الايميل الخاص بالوكالة وسوف يتم اختيار المرشحين لشغل وظائف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن 240 وظيفة

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن الإعداد حاليا لمسابقة ثانية، وهي شغل 240 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، ومن المقرر فتح باب التقدم لها خلال يناير المقبل إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

وزارة القوى العاملة توفر 6094 وظيفة للشباب

ووفرت وزارة القوي العاملة 6094 فرصة عمل للذكور والإناث، بينها فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 10 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 100 شركة ومصنع قطاع خاص فى 19 محافظة، كما أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 50 فني جودة، و100 عامل ماكينات، و100 عامل تعبئة، و150 عامل خياطة، و100 عامل غسيل، و350 فرد أمن براتب يصل لـ4500 جنيه.

وتتوفر هذه الفرص في 19 محافظة هي: «القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، القليوبية، دمياط، البحيرة، الشرقية، المنوفية، الغربية، قنا، الأقصر، الوادي الجديد، شمال سيناء، أسيوط، سوهاج، المنيا، الجيزة، والدقهلية»، وسوف تبدأ في يناير المقبل.