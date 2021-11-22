المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مدارس STEM للمتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاجة وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، لشغل وظيفة مدير دعم في المدارس بديوان عام الوزارة، كما ذكرت الوزارة في بيان لها نشر عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أبرز الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

وفي هذا الصدد، تستعرض السطور التالية أبرز الشروط والأوراق المطلوبة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، للتقديم في مدارس المتفوقين STEM الذي يبدأ من اليوم 21 نوفمبر ولمدة 3 أيام، فيما يلي:

شروط التقديم للعمل في مدارس المتفوقين STEM

- يشترط الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب.

- الحصول على شهادة تأهيل تربوى ويفضل الحصول على الدكتوراة أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا.

- قضاء مدة بيئية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- يشترط توافر مهارات الإدارة التربوية، وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الأخلاقية والمهنية والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

- يشترط أيضا الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال العمل الفعلي في المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس.

- يشترط في المتقدم لهذه الوظيفة إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

- يشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض.

كما حددت وزارة التربية والتعليم، في بيانها، الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، كما يلي:

الأوراق المطلوبة للعمل في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

2- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

3- إحضار صورة شخصية للمتقدم.

4- صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها.

ويتم قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM بمبني شؤون العاملين بالدور الرابع.