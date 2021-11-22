ضبط سنترين تعليميين يداران دون ترخيص ورفع 110 حالة إشغال في الجيزة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها في شن الحملات بصفة دورية؛ للقضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بالتعدي على الطريق العام.

ضبط عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية يدار دون ترخيص

وفي هذا الإطار شن حي شمال الجيزة حملة بقطاع المنيرة الشرقية، شملت شوارع «العامل الأول ومنطقة أرض الجمعية والغيط، التي أسفرت عن ضبط عدد 2 سنتر للدروس الخصوصية يدار دون ترخيص وغير ملتزم بالإجراءات الإحترازية والوقائية وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية

كما تم خلال الحملة إزالة عدد كبير من الحواجز الحديدية بشارع عمر بن العاص ورفع عدد 110 حالة إشغال متنوعة.