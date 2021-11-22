شاب ينهي حياته في المترو.. ويترك رسالة: «الحياة كلها كدب وخداع»

أنهى شاب في المترو، حياته، ظهر اليوم، أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة مترو الجيزة، وأكدت التحقيقات والتحريات، أن الشاب المتوفى، انتظر في محطة مترو الجيزة لحين وصول القطار، وبمجرد اقتراب القطار منه، ألقى نفسه تحت عجلاته، ولقي مصرعه في الحال، وانشطرت جثته لنصفين.

شاب في المترو يلقي بنفسه تحت عجلات القطار

وعُثر في شنطة شاب في المترو، بعدما أنهى حياته، على رسالة كتب فيها: «الدنيا بقت وحشة وكلها كدب وخداع.. كرهت حياتي».

وعلمت «الوطن»، أن الشاب المتوفى يدرس في الفرقة الثانية بكلية العلوم، وبعد انتشال أشلاء الشاب من تحت العجلات، تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة بمعرفة شرطة النقل، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب وكيفية الوفاة، واستدعاء أسرته لاستلامه.

تعطل حركة المترو

وتعطلت حركة المترو لمدة 10 دقائق متأثرة بالحادث، وما لبثت أن عادت لمسارها الطبيعي بعد انتشال جثة الشاب في المترو ورفع آثار الحادث من أعلى القضبان بمحطة مترو الجيزة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات.

وحصلت «الوطن» على صورة من محطة مترو الجيزة، وتحديدا من على رصيف المحطة بعدما ألقى شاب في المترو نفسه تحت عجلات القطار بالمحطة، لإنهاء حياته، وتظهر الصور حدوث حالة من التزاحم بين الركاب نتيجة تعطل حركة القطار لمدة 10 دقائق بسبب الحادث، حتى تم إزالة آثار الحادث سريعا، واتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة حيال الحادث، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها في محطة الجيزة ومحطات الخط الثاني، كما تظهر صورة أخرى تجمع الركاب للنظر أسفل عجلات المترو، بعد إلقاء شاب في المترو نفسه، أسفل العجلات.