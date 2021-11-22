شاب ينهي حياته تحت عجلات المترو بمحطة الجيزة

انتحر شاب عشريني أسفل عجلات قطار مترو محطة الجيزة، بالخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب»، لتشهد المحطة زحامًا زحامًا شديدًا على أرصفة المحطات.

الشاب ألقى بنفسه أمام أحد قطارات المترو

وكشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن إلقاء شاب عشريني، بنفسه، أمام أحد قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق «شبرا الخيمة - المنيب»، وتحديدا بمحطة الجيزة، مما أدى إلى دهسه ومصرعه على الفور.

انتشال الجثة من على قضبان السكة الحديد ونقلها لمشرحة زينهم

وقال «عبدالهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّه تمّ انتشال الجثة من على قضبان السكة الحديد، ونقله إلى مشرحة زينهم، وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها، مؤكّدًا أنَّ حركة القطارات تعطلت لنحو 10 دقائق لحين انتشال جثة الشاب المنتحر من على شريط قضبان السكة الحديد، قائلا: «الجثة انشطرت نصفين أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة الجيزة».

وأوضح أنَّ جميع القطارات العاملة على الخطين الأول والثاني تخضع لصيانات دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، لمنع تعطلها، منوها إلى أنَّ الشركة وزعت فرق صيانة وطوارئ على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث، والتعامل معها سريعا.

الشاب المنتحر دخل محطة الجيزة وانتظر قدوم القطار

وأضاف عبدالهادي، أنَّ الشاب المنتحر دخل محطة الجيزة وانتظر قدوم القطار وألفى نفسه تحت عجلات المترو، مؤكَدا أنَّه تمّ وقف حركة القطارات سريعا بالخط الثاني للمترو، وانتشال الجثة، مؤكّدًا عودة حركة القطارات لطبيعتها، لمنع حدوث أي زحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، منوها إلى أنَّه من الممكن الدفع بقطارات إضافية، لمنع حدوث أي زحام بمحطات الخطين الأول والثاني للمترو.

عبدالهادي: جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها

وأشار إلى أنَّ جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية، كما أنَّ هناك تعليمات مشددة من قبل الشركة لجميع العاملين بمنع دخول أي راكب المحطات دون ارتداء الكمامات الطبية، للوقاية من تفشي كورونا.