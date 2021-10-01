«التموين»: اليوم بداية فصل صرف الخبز في 3 محافظات

تبدأ اليوم المخابز التموينية تطبيق صرف الخبز، وذلك طبقا لتحديد محافظة صرف الخبز بنفس المحافظة الصادر منها البطاقة القومية، لحاملي بطاقة التموين المدعمة، حيث أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن للمواطن الحق في اختيار المحافظة التي يرغب في صرف الخبز المدعم منها، وغير مسموح بالصرف من أكثر من محافظة، وسيتم فصل صرف الخبر في 3 محافظات هي «محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية».

وجاء ذلك القرار وفقًا للقواعد الجديدة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تسمح لأصحاب البطاقات التموينية بالصرف من المحافظة الصادر منها البطاقة أو التي يوجد فيها محل إقامة صاحبها من خلال الرقم القومي، وذلك مثلما يحدث مع كل محافظات الجمهورية.

ووجهت زارة التموين رسائل للمواطنين منذ شهر، وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة خاطبت شركات البطاقات الذكية لبدء تنفيذ القرار بداية من اليوم الأول من شهر أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصية لأصحاب البطاقات في هذه المحافظات لإبلاغهم بذلك عن طريق بونات صرف الخبز والسلع.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حالة نقل المواطن بطاقته التموينية من محافظة إلى أخرى عن طريق بوابة مصر الرقمية، يحق له صرف الخبز من محافظة غير الصادر منها البطاقة التموينية، بعد نقل بطاقته التمونية ويمكنه الاستفادة من خدمة نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

رسائل من وزارة التموين لأصحاب البطاقات التموينية بموعد فصل صرف الخبز

وأضاف المصدر، أن وزارة التموين كانت حريصة من الشهر الماضي على تنبيه المواطنين حاملي بطاقة التموين بالفصل بداية من اليوم وذلك عن طريق تدوين رسالة أسفل بون الصرف من أجل توعية المواطنين بموعد القرار وتطبيقه، جاء مفادها: «سوف يتم صرف الخبز من محافظة إصدار بطاقة التموين منذ 1 أكتوبر الجاري».