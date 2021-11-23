اليوم.. آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الثلاثاء آخر موعد للتقديم في وظيفة «مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» لوحدة STEM، والتي فتح باب التقديم لها يوم الأحد الماضي 21 نوفمبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يتم قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM بمبنى شؤون العاملين بالدور الرابع بوحدة STEM، على أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة.

شروط التقديم لوظائف «STEM»

وأوضحت وزارة التعليم شروط التقديم لمدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وإجادة مهارات الحاسب الآلي، واجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض، والحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالٍ مناسب وشهادة تأهيل تربوي ويفضل الحصول على «الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا».

وتضمنت شروط التقدم: قضاء مدة بيئية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الأولى أو ما يعادلها، الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال العمل الفعلي في هذه المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس أو العمل كمدرب في هذا المجال.

كما شملت الشروط التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، أن يتوفر مهارات الإدارة التربوية، وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الأخلاقية، والمهنية، والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم في وظائف «STEM»

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الأوراق المطلوبة للتقديم «مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» لوحدة STEM وهي كالتالي :-

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للوظيفة.

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- صورة شخصية للمتقدم للوظيفة.

- صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها.