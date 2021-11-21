تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة لوظيفة مدير وحدة STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم «وحدة STEM» عن حاجة الوحدة لشغل وظيفة «مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا» بديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، ولمدة 3 أيام، موضحا أنه يتم قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين للوظيفة بوحدة STEM، على أن تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة.

شروط التقدم لمدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط التقدم مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» وهي كالتالي:

- الحصول على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وشهادة تأهيل تربوي ويفضل الحصول على «الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا».

- قضاء مدة بيئية قدرها سنة على الأقل في الدرجة الأولى أو ما يعادلها.

- الدراية الكاملة بنظام ورسالة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM من خلال العمل الفعلي في هذه المدارس أو الحصول على التدريبات اللازمة للعمل بهذه النوعية من المدارس أو العمل كمدرب في هذا المجال.

- توافر مهارات الإدارة التربوية، وارتفاع مستوى الكفاءة والجدارة للمرشح من واقع ملف الخدمة وامتلاك الجوانب الأخلاقية، والمهنية، والثقافية التي تؤهله لشغل الوظيفة.

-إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة مهارات الحاسب الآلي.

-اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد لهذا الغرض

الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير وحدة STEM

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة للتقدم لوظيفة مدير دعم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ( STEM) وهي كالتالي:

- 1 صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للوظيفة.

- صحيفة أحوال حديثة معتمدة من الإدارة التعليمية.

- صورة شخصية للمتقدم للوظيفة.

- صورة طبق الأصل معتمدة من الشهادات الحاصل عليها.

- قبول الأوراق والمستندات المطلوبة من المتقدمين بوحدة STEM بمبني شئون العاملين بالدور الرابع.