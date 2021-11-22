«التعليم» تعلن موعد امتحاني أكتوبر ونوفمبر للصف الرابع الابتدائي.. 5 ديسمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد وجدول امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي، المقرر أن تبدأ 5 ديسمبر المقبل.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021، وفق خطة توزيع المناهج، ويمكن للطالب سؤال المعلم عما جرى تغطيته حتى منتصف نوفمبر.

«التعليم» وضعت أسئلة امتحان الصف الرابع الابتدائي

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّ الاختبار سيكون على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، مشيرة إلى أنّ الأسئلة وضعت من جانب الوزارة، لكنها تختلف من مدرسة لأخرى، وباقي المواد على مستوى المدرسة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنّه سيتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، حيث يمتحن الطالب في المواد الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، والعلوم.

10 أسئلة قصيرة ومتنوعة في كل امتحان

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ عدد الأسئلة في كل امتحان 10 أسئلة قصيرة متنوعة، تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.