رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:21 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

مولود برج السرطان مجتهد إلى حد كبير، ويطمح في الوصول إلى أعلى المناصب داخل المنظمة التي يعمل بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في برجك يجعلك مفعما بالنشاط والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

رغم التشوش.. تحصل اليوم على كلمات الثناء والمديح، وتبدو مبهرًا خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان السبت 20-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 19-11-2021 مهنيا وعاطفيا