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حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:21 ص | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالتفاف المخلصين من حولك، وتستمد منهم قوة الإرادة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرًا وطاقة عاطفية، وتساعدك على تناول الأمور بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

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