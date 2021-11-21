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حظك اليوم برج العذراء الأحد 21-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:21 ص | الأحد 21 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يعشق مواليد برج العذراء التجديد دائمًا وتجربة كل ما هو جديد، ويحب أصحاب البرج القراءة والاطلاع كثيرا فهم مثقفون، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

الوضع الفلكي ما زال دقيقا وقد يصيبك بالحيرة والتشتت.. حاول ألا تستسلم للغضب والتشوش.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في مربع برجك يضاعف سرعة انفعالك.. فرمل نفسك، فالاندفاع ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

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