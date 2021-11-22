مصرع وإصابة 5 أشخاص في حوادث متفرقة بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ربع نقل بالكيلو 99 في طريق محور الضبعة بطريق «مصر - إسكندرية الصحراوي» بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى شخصين مصابين في حادث تصادم بين سيارتين بنطاق ذات المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية.

أسماء المصابين

أسفر الحادث عن إصابة «محمود عماد عشماوي 18 سنة مقيم المنوفية مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيمن، السيد نصر مصطفى 18 سنة مقيم الدقهلية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج»، وجاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شاب في حادث تصادم

ولقي شاب مصرعه إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على طريق إدكو الساحلي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العالم وتحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «عبد الناصر أحمد درويش»، 47 عاما مقيم، عزبة الهجانة العامرية بمحافظة الإسكندرية، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وأصيب محمود محمد جمعة 54 عاما بكدمات وجروح متعدده بالرأس واشتباه نزيف داخلي بالمخ، إثر حادث تصادم أمام محكمة رشيد بمحافظة البحيرة، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية وتحرير المحضر اللازم.

سقوط شاب من أعلى منزله

وسقط شاب من أعلى منزله بقرية صدقي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة رضا السيد عبد المجيد 35 سنة مقيم قرية صدقي مصاب بكسر بالجمجمة، ونزيف على المخ، جاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.