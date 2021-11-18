الكشف على 1200 مواطن في سانت كاترين ضمن مبادرة «حياة كريمة»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدينتي سانت كاترين ورأس سدر، تشهدا انطلاق قوافل طبية للكشف على المواطنين، وتقديم الرعاية الصحية بالمجان، في إطار مبادرة حياة كريمة، التي تجرى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن جنوب سيناء، من أولى المحافظات التي نفذت القوافل.

وأوضح المحافظ في بيان له، أن مدينة سانت كاترين، انطلقت بها أمس، أعمال القافلة الطبية من داخل المستشفى المركزي، مؤكدا أن أعمال القافلة الطبية الموسعة، تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والأزهر الشريف، على مدار ثلاثة أيام، حتى غدا الجمعة، لخدمة أهالي المناطق الحدودية، ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع أن هناك قافلة للعيون، تحت شعار «نور حياة» ستبدأ عملها في مدينة رأس سدر، للكشف عن أمراض العيون، وهي القافلة الثانية التي تنظم على أرض جنوب سيناء.

الكشف على 1200 مواطن

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن القافلة كشفت على نحو 1200 مواطن في اليوم الأول، موضحا أن هناك سعادة بين أبناء المدينة، خاصة أن هناك تخصصات نادرة غير موجودة في مستشفيات المحافظة، موضحا أن القافلة تستمر لمدة يومين وسيتم إجراء عمليات مجانية لأبناء المدنية إلي جانب، بالإضافة إلي توقيع الكشف علي مرضي العيون وتقديم نظارات طبية بالمجان.

وأضاف أن القافلة تضم 13 تخصصا، معظمها غير موجود في محافظة جنوب سيناء.

انطلاق قافلة نور حياة في رأس سدر

وقال أحمد عياد عضو حياة كريمة بمحافظة جنوب سيناء، إن مبادرة «نور حياة»، انطلقت اليوم للمرة الثانية من مدينة رأس سدر، بمشاركة أطباء عيون وصيادلة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي مدينة رأس سدر.

وأضاف عياد في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة حققت نجاحا كبيرا في مدينة أبوزنيمة الشهر الماضي، وجرى إجراء 30 عملية جراحة عيون بمستشفى القوات المسلحة بالسويس بالمجان، وعمل 800 نظارة لضعاف النظر.

وأكد أن القافلة في رأس سدر، تعمل مدة يومين، وجرى التنسيق مع علي حمادة رئيس مجلس المدينة، الذي وافق على استضافة القوافل، والتنسيق للكشف عن أهالي المدينة، وتقديم الدعم الطبي لهم في محال العيون.