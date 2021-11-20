الكشف على 2841 من أهالي سانت كاترين وإجراء 20 عملية جراحية.. «صور»

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، إن أعمال القوافل الطبية التي تم تنفيذها في مدينة سانت كاترين حققت نجاحا كبيرا، حيث جرى الكشف على نحو 2841 مواطنا في مدينة سانت كاترين.

توقيع الكشف على 2841 مواطنا من أهالي سانت كاترين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية بالشراكة مع الجامعة البريطانية والعامرية للصناعات الدوائية ومديرية الصحة بجنوب سيناء نجحت في توقيع الكشف على 2841 مواطنا من أهالي مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء والتجمعات المحيطة وسكان الوديان في 13 تخصصا طبيا مختلفا وإجراء 20 عملية جراحية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون تمهيدًا لتسليم النظارات وإجراء العمليات قريبًا.

المناطق الأشد احتياجا

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على القوافل، إن تعاون مشيخة الأزهر الشريف مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير والجامعة البريطانية لتنظيم القافلة المجانية يأتي تتويجاً لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الأشد احتياجاً على مستوى الجمهورية.

إجراء 20 عملية جراحية

أكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، أن القافلة امتد عملها على مدار ثلاثة أيام بداية من الأربعاء الماضي وحتى أمس الجمعة، وتمركزت في اليومين الأول والثاني بالمستشفى العام بسانت كاترين.

توقيع الكشف على 503 مواطنين

وتابع أن القافلة نجحت في توقيع الكشف في اليوم الأول على 1167 مواطنا وفي اليوم الثاني على 1151 مواطنا، وانتقلت القافلة لتختتم أيام عملها بالتمركز بمدرسة المستقبل بوادي فيران لتوقيع الكشف على 503 مواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح «شعبان» أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على الأهالي فى 13 تخصصا مختلفا، حيث تم توقيع الكشف في مجال الأسنان على 462، وأطفال 293 وأوعية 15 دموية وأنف وأذن 200 وباطنة 321 جراحة عامة وجراحة أطفال 80 ورمد 610 وصدر 135 وعظام 242 ومخ وأعصاب 96 ونساء وتوليد 73 ومسالك 93 وجلدية 202 وتم إجراء 20 عملية جراحية فضلا عن توزيع أدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون تمهيداً لتسليم النظارات وإجراء الجراحات قريباً.

من جانبه، أوضح هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن تعاون المؤسسة مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومشيخة الأزهر الشريف والجامعة البريطانية يأتي في إطار مواصلة صناع الخير جهودها لدعم مواطني محافظة جنوب سيناء.