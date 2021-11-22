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إعدام 150 شيشة عقب مصادرتهم في مدينة قنا لمواجهة انتشار كورونا

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رجب آدم
04:48 م | الإثنين 22 نوفمبر 2021
الشيش

الشيش

نفذت شرطة المرافق بمدينة قنا، اليوم الاثنين، الإعدام لـ150 شيشة جرى مصادرتها بالكافيهات والمقاهي المخالفة بقنا وذلك بتجميعها وتكسيرها باللودر والتخلص منها عن طريق إدارة البيئة كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك بالتنسيق بين قسم شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ورئاسة العقيد عمرو الضبع رئيس قسم المرافق، وحضور النقيب هشام صقر، والنقيب أمير عمارة، وجمال محمد رئيس قسم الإشغالات.

مصادرة عدد من الشيش من المقاهي والكافيهات المخالفة

كانت الحملات التي شنتها رئاسة المدينة وقسم شرطة المرافق قد أسفرت عن مصادرة عدد من الشيش من المقاهي والكافيهات المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم لاستخدامها الشيشة، بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم الشيشة بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

استمرار الحملات لضبط المخالفين بقنا

وصرح العقيد عمرو الضبع، أن شرطة المرافق بقنا في تواصل مستمر بحملاتها لضبط المخالفين بقنا، ورفع جميع الإشغالات بشوارع قنا وإعادة الانضباط للشوارع والطرق والميادين الحيوية بنطاق بقنا.

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