أستاذ أوبئة: لقاحات كورونا قللت من خطر الإجهاض عند الحوامل

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ الاقتصاديات وعلم انتشار الأوبئة، إن متغيرات فيروس كورونا أثرت على الصحة العامة لكافة المصابين بفيروس كورونا، من مختلف الفئات العمرية، وخاصة متغير «دلتا»، مشيرًا إلى أن السيدات الحوامل اللاتي يعانين من وجود أمراض مزمنة ترتفع لديهن نسب الإجهاض.

ارتفاع معدل الإجهاض لدى السيدات الحوامل

وأضاف «عنان» في تصريحات خاصة لــ«الوطن» أن هناك دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية وجدت ارتفاع معدل الإجهاض لدى السيدات الحوامل عند الإصابة بمتغير دلتا، وبلغت نسبة معدل الإملاص «وليد جنين ميت» 0.59٪، مشيرًا إلى أن هذه المعدلات ظلت متشابهة حتى عندما انتشر الوباء في البداية، وارتفعت بعد ذلك إلى 0.64 ٪ بين النساء اللائي لم يجرى تشخيصهن بالإصابة بفيروس كورونا.

وتابع: «لكن معدل الإجهاض ارتفع إلى 0.98٪ بين الأمهات الحوامل المصابات بفيروس كورونا، وفقا لتقرير CDC»، وبمجرد أن ترسخ متغير دلتا في يوليو من هذا العام، ارتفعت المعدلات بشكل كبير: 2.7 ٪ من حالات الحمل الإيجابية انتهت بالإجهاض وفقدان الجنين.

إجازة تطعيم السيدات الحوامل بلقاحات كورونا

ومن جانبه، أشار «عنان» إلى أن هناك بعض الدول أجازت تطعيم السيدات الحوامل بلقاحات كورونا المتاحة من أجل الحفاظ على حياتهن وحياة الجنين الذي بداخلهن، ولكن هناك بعض القلق حتى الآن وتخوف من قبل السيدات عدم مأمونية اللقاحات، موضحًا أن هناك العديد من الدراسات والتجارب السريرية التي أجريت أثبت مأمونية اللقاحات على السيدات الحوامل، دون وجود أي قلق من تطعيم السيدات الحوامل باللقاح.

نصائح للسيدات الحوامل

وشدد على السيدات الحوامل التي تعانين وجود أمراض مزمنة مثل:«الضغط أو السكر أو أمراض القلب» بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مثل ارتداء الكمامة وغسيل اليدين، وتجنب التواجد في أماكن مكتظة وذات تهوية غير جيدة للحفاظ على حياة الجنين.