الداخلية تضبط شخصا لإدارته استوديو لعقد ورش تمثيل دون ترخيص بالجيزة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بعدما أنشأ شركة بها استوديو تصوير فيديو دون الحصول على ترخيص ويعقد بها ورش تمثيل.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام «أحد الأشخاص» بإنشاء شركة ملحق بها استوديو تصوير فيديو دون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة.

ورش تمثيل دون ترخيص

وتبين من التحريات أن المتهم يقوم من خلال الاستوديو بعقد ورش تمثيل دون ترخيص حيث يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات دون الحصول على تصريحات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليه وأمكن ضبط «مدير الشركة» وبالتفتيش في حضوره تم ضبط «مكونات الاستوديو وكاميرا فيديو بداخلها وحدة ذاكرة «كارت ميموري» مُحمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو للعديد من الشباب مختلفي الأعمار يجرى معهم تصوير مشاهد مختلفة كاختبار للالتحاق بالعمل في مجال السينما».

كما تم ضبط «وحدة معالجة مركزية تعمل كوحدة مونتاج صوت وصورة محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة دون موافقة الشركات مالكة الحقوق»، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بارتكابه تلك المخالفات، بالمشاركة مع صاحب الشركة وعلل ذلك بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.