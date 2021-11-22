تباينت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، اليوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر، ما بين الارتفاع ببعض الأنواع والانخفاض في أنواع أخرى وشهد البعض استقرار، وذلك وفقا لآليات العرض والطلب من المستهلكين.

وفي إطار الخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور وفقا للموقع الرسمي لسوق العبورمثل الطماطم والبطاطس والبصل والكوسة، واليوسفي والبرتقال وذلك على النحو التالي:

سعر الطماطم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر البطاطس

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين جنيهين إلى 5 جنيهات.

سعر البصل

وتراوح سعر الكيلو جرام من البصل بين جنيهين إلى 3 جنيهات.

سعر الكوسة

أما الكوسة، فتراوح سعر الكيلوجرام بين 2.5 جنيها إلى 5 جنيهات.

سعر الجزر

وبالنسبة للجزر تراوح سعر الكيلوجرام بين 2.5 جنيها إلى 3.5 جنيها.

سعر الفاصوليا

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا في سوق العبور اليوم بين 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

سعر الباذنجان

تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي بين جنيهين إلى 4 جنيهات، أما كيلو الباذنجان الأبيض تراوح بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

سعر الفلفل

وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 3 إلى 5.5 جنيها، فيما تراوح كيلو الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيها إلى 4 جنيهات.

سعر الفلفل الألوان

واختلف سعر كيلو الفلفل الألوان بين 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

سعر الملوخية

وتراوح كيلو الملوخية بين 1.5 جنيها إلى 3 جنيهات.

سعر الخيار

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي بين جنيهين إلى 4 جنيهات.

سعر الثوم

أما الثوم، تراوح سعر الكيلو جرام منه بين 18 إلى 22 جنيهًا.

واختلفت أسعار الفاكهة على النحو التالي:

سعر البرتقال

تراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 2 إلى 3.5 جنيها.

سعر العنب

وتراوح سعر كيلو العنب الكرمسن بين 17 إلى 21 جنيهًا، فيما ترواح سعر كيلو العنب الأحمر بين 6 إلى 9 جنيهات.

سعر التفاح

واختلف سعر التفاح الأمريكى الإيطالي «كرتونة 20 كيلو» بين 17 إلى 23 جنيهًا.

سعر البلح

تراوح سعر كيلو البلح الزغلول بين 6 إلى 9 جنيهات، فيما تراوح كيلو البلح الرملي بين 5 إلى 8 جنيهات، وبلغ كيلو البلح السيوي نحو 20 جنيهًا.

سعر الجوافة

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الرمان

وتراوح سعر كيلوجرام من الرمان بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر الكنتالوب

فيما تراوح كيلو الكنتالوب بين 4 إلى 7 جنيهات.

سعر البرقوق

وبلغ سعر 2 كيلو من البرقوق المستورد نحو 22 جنيهًا.