قاتل عمته بالدقهلية يعترف: لمحت الغدر في عيني.. بس كتفتها ودبحتها

اعترف «ع. أ»، 21 عاما، طالب بكلية الهندسة، بتفاصيل قيامه بقتل عمته، داخل شقتها بقرية مجاورة لمدينة المنصورة، حيث قال المتهم إنه خطط لجريمته جيدا، عندما كان يمر بضائقة مالية، وكان يعلم أن عمته تحتفظ بمبالغ مالية ومصوغات في شقتها التى تقيم بها بمفردها.

كتفتها على الكرسي

وأضاف المتهم إنه قام قبل ارتكاب جريمته بيوم، بسرقة مفتاح الشقة من حقيبتها، خلسة دون أن تراه، وفي يوم الجريمة تسلل إلى العقار الذى تقيم به، وانتظرها في المدخل لكنها لم تغادر الشقة فتسلل صاعدا على السلم، وطرق باب الشقة، عليها: «لمحت في عيني الغدر حاولت تقفل الباب تاني، زقتها ودخلت كتفتها».

سرقت عمتي

وأضاف المتهم أنه جرَّد عمته من مصوغاتها واستولى على مدخراتها، ثم أحضر سكينا من المطبخ وذبحها وهرب من الشقة بعد إغلاقها عليها، وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز باكتشافه مقتل شقيقته، وكذا وجود كسر بباب الشقة والعثور على جثتها مكبَّلة القدمين واليدين وبها جرح ذبحي بالرقبة وعدم وجود مشغولاتها الذهبية.

هوية المتهم

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبا مقيما بذات القرية «تربطه صلة قرابة بالمجنى عليها».

تفاصيل القتل

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، مضيفا أنه نظراً لعلمه بأن المجني عليها تُقيم بمفردها عقد العزم على سرقتها وفي سبيل ذلك غافل ابنة عمه وزوجة نجل المجني عليها، وسرق مفتاح باب العقار سكن المجني عليها من حقيبة يدها، وتوجه لمسكن المجني عليها، ومكث بمدخل العقار في انتظار خروجها من الشقة إلا أنها لم تخرج فطرق باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الاستغاثة فكتم أنفاسها وخنقها حتى أُغمى عليها، ثم قيد قدميها ويديها واستل سكينا من المطبخ واعتدى عليها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك استولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها وهاتفها المحمول ومبلغ مالي، وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.