المحافظ: أمطار الإسكندرية اليوم فاقت كل السنوات السابقة ونجحنا في تصريفها

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة والمعاهد الأزهرية، بالكامل غدًا، من طلاب ومدرسين، فضلًا عن تعطيل العمل في المصالح الحكومية الخاصة بالجهات التنفيذية التابعة للمحافظة، مثل مديرية الزراعة ومديرية التربية والتعليم وغيرها، بينما المرافق الحيوية مثل الإسعاف والمستشفيات والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين في هذه الأحداث ستعمل بالكامل.

أمطار الإسكندرية «غير عادية»

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن اليوم كان غير عادي بالنسبة لمحافظة الإسكندرية، بسبب كثرة سقوط الأمطار على المحافظة، مضيفا «لسه راجع من الشارع من الصبح والله، وأنا في الشارع، كمية الأمطار اللي نزلت أكثر من السنوات السابقة عدة مرات، إحنا معتادين على نوة المكنسة كل عام، وكان آخر يوم فيها النهاردة، بس كانت غير عادية».

هناك شلل مروري في بعض الميادين استمر ساعة ونصف بسبب تراكم المياه

وأوضح محافظ الإسكندرية، أننا تعاملنا مع هذه النوة، «كل شوارع الإسكندرية بالكامل، وأنا بكلمك، الشوارع الرئيسية والميادين العامة لم تعد فيها مياه، عدا شارع النقل والهندسة فيه تراكمات من مياه الأمطار، عشان التجهيزات اللي كنا مجهزينها على مدار 3 شهور ماضية كان فيه استعداد جيد، وبفضل ربنا أنهينا تصريف كمية الأمطار خلال 3 ساعات، وحصل شلل مروري لمدة ساعة أو ساعة ونصف في العديد من الميادين في الإسكندرية نتيجة تراكمات مياه الأمطار».