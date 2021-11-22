بسمة وهبة تنعى 4 سيدات في الوسط الفني والإعلامي: تجمعهم السيرة الطيبة

أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن حزنها الشديد، بسبب وفاة 4 سيدات في الوسط الفني والإعلامي خلال 24 ساعة، هنّ الفنانة سهير البابلي، والإعلامية أسماء مصطفى، وأماني حبشي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وسلمى الزرقا محاربة السرطان، إذ ذكرت أن السيرة الطيبة هي الكنز الذي ندخره، ويفتح عندما نقابل وجه رب كريم، وذلك خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

سلمى الزرقا كانت نموذج في الصمود وتحويل المحنة إلى منحة

وأضافت «وهبة»: «الأيام الماضية كانت صعبة على بيوت كثيرة خسرت حبايبها، لكن في آخر 24 ساعة، موجة حزن عامة خيمت على الكل، عندما خطف الموت منا 4 أحباب، أولهم العظيمة الرائدة سيدة الفن المصري الحاجة الأستاذة سهير البابلي، وثانيهم أيقونة لبطولة مصرية عاشت تحارب أخطر أنواع السرطان، وهي سلمى الزرقا، وكانت نموذجا في الصمود وتحويل المحنة إلى منحة، لمساعدة غيرنا وضرب مثل في المقاومة، لكن تبقى إرادة الله فوق كل شيء».

الثالثة خسارة للوسط الإعلامي كله أسماء مصطفى

وأوضحت أن ثالث خسارة، خسارة للوسط الإعلامي كله أسماء مصطفى، «مش قادرة أنطقها ومش متخيلة إن ييجي عليّ يوم، وأعلن وفاة الصديقة والزميلة الحبيبة أسماء مصطفى، فمثلما كانت تحارب على الشاشة لأداء رسالتها الإعلامية، وتخدم المجتمع والبلد، كانت تحارب وحش اسمه السرطان»، موضحة أن أسماء مصطفى استطاعت أن تقدم نموذجا قويا في المقاومة، لكن في النهاية إرادة الله كانت فوق كل شيء، والله استرد وديعته من وسطنا، وتلك هي إرادة الله عز وجل.

رحلت أماني حبشي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون

وواصلت بسمة وهبة: «الفقيدة الرابعة توفيت منذ ساعتين، رحلت أماني حبشي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون عمرها 47 سنة بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كانت مثالا للرقي والأخلاق»، مضيفة: «رحل 4 وبينهم خيط قوي يربطهم وهو السيرة الطيبة، وعشان كده الناس حزينة لأننا خسرناهم وبينهم رابط قوي جمعهم، كما حاربوا مرضهم وعلى وجههم ابتسامة في وجه الآخرين ولم يتأخروا عن مساعدة غيرهم وصبروا على وجعهم وكانوا نموذج على الصبر في المحنة».