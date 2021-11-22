موعد تحسن الطقس السيئ وانكسار موجة الأمطار

شهدت حالة الطقس، خلال الأيام القليلة الماضية، تقلبات جوية وسقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في محافظات مصر، منها: «الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، الإسكندرية، مطروح، القليوبية والمنوفية»، دفعت المسئولين لتعطيل الدراسة في تلك المحافظات، حرصا على سلامة طلاب المدارس.

ودفع الطقس السيئ وهطول الأمطار المواطنين، التساؤل عن موعد تحسن الطقس وانكسار موجة الأمطار في مختلف محافظات الجمهورية، وفي هذا التقرير تجيب «الوطن» وفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

موعد تحسن الطقس السيئ

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بدءا من غدًا الثلاثاء تتحسن حالة الطقس بشكل كبير، وتختفي الأمطار على كافة الأنحاء، إذ توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن تشهد البلاد طقس لطيف إلى معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، أنه لا يوجد أي فرصة لتساقط الأمطار على أي منطقة غدًا، مؤكدًا على وجود استقرار في الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

وجاءت درجات الحرارة غدا كما يلي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.