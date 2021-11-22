31 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر بعد استقرار الطقس

ارتفع عدد رحلات البالون المحلقة في سماء منطقة البر الغربي بمحافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى 31 رحلة تحلق في سماء منطقة القرنة غرب المحافظة السياحية، لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والأثرية والتاريخية المختلفة في منطقتي البر الغربي والبر الشرقي حيث معابد الأقصر، والكرنك، والدير البحري، ومعبد الرامسيوم، ومعبد وادي الملوك، ومعبد وادي الملكات، ومقابر النبلاء، ومنطقة العساسيف في منطقة القرنة.

جنسيات السياح في الرحلات

وحسب مصدر في اتحاد شركات البالون الطائر، جاءت أغلب الجنسيات الحاضرة في رحلات البالون اليوم، فرنسية وهندية وبرازيلية وأمريكية ومصرية، وغيرها من الجنسيات التي جاءت من مختلف الدول السياحية عبر مطار الأقصر الدولي لمشاهدة الحضارة الفرعونية القديمة لدى المصريين القدماء، والموجودة حتى اليوم في المعابد والمتاحف حيث تحتوي المتاحف على عدد من القطع الأثرية النادرة التي تؤكد عظمة القدماء المصريين.

موعد افتتاح طريق الكباش

وتستعد المحافظة السياحية يوم الخميس المقبل، 25 نوفمبر الجاري، لافتتاح طريق الكباش بالأقصر في حفل عالمي يُضاهي موكب المومياوات الملكية، والذي أقيم في محافظة القاهرة، حيث يقام الحفل بحضور العديد من الشخصيات البارزة على المستويين المحلي والدولي.

ويضم الحفل عروضا استعراضية وفنية رائعة منها سير موكب من الشباب يحلمون مراكب بتصميمات فرعونية على الطريق الأثري، فضلا عن مشاركة عدد من الفتيات كذلك في الحفل الكبير وهم يرتدون ملابس فرعونية.