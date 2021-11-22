صرف الإسكندرية: رفع تجمعات مياه الأمطار من 13 نقطة ساخنة «صور»

أكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، على قيامها برفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية منذ صباح اليوم الاثنين، من 13 نقطة ساخنة شهدت مشاكل عدة من خلال تراكم المياه وشلل الحركة المرورية.

طرق تراكمت فيها المياه في الإسكندرية

وتمثلت تلك المناطق في: «كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، ميدان سموحة، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، امام مدرسة الفرانسيسكان وبداخلها، شارع الإقبال، السيوف أديب معقد، خالد بن الوليد، الترام بين كليوباترا وسبورتنج، كوبري كليوباترا»

وأوضح بيان الشركة أن معدات وفرق طوارئ شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يعملون على رفع تجمعات مياه الأمطار بباقي مناطق تجمع المياه بالمحافظة، كما تهيب الشركة بالمواطنين التحلي بالصبر لحين الانتهاء من عملية سحب المياه.

سيول غير متوقعة

وبحسب بيان رسمي أصدرته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، منذ قليل، فإن الإسكندرية تعرضت لسيول غير متوقعة هبطت على معظم مناطق محافظة الإسكندرية وبالتحديد مناطق وسط وشرق والمنتزه أول والمنتزه ثان، فيما برزت أمطار غزيرة بالجمرك وغرب، وأمطار خفيفة متفاوتة بالعامرية.

وأشار البيان إلى أنه تم الإبلاغ عن وجود تجمعات كبيرة لمياه الأمطار ويجرى العمل على حلها، عبر معدات الشركة المتواجدة بالفعل في بعض أماكن تجمعات المياه وفرق الطوارئ تعمل جاهدة لتصريف مياه الأمطار.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة توخي الحذر وتقليل التحرك بالسيارات لتسهيل وصول معدات الشركة وفرقها لأماكن تجمع المياه.

«حماة وطن» يساهم في إزاحة المياه

في ذات السياق ساهم حزب حماة الوطن أمانة الإسكندرية، تحت قيادة اللواء طارق بركات مساعد رئيس الحزب لقطاع شمال غرب الجمهورية ومحمد مجاهد أمين الإسكندرية ومحمود عسكر أمين التنظيم، اليوم الاثنين، في أعمال رفع مياه الأمطار، التي تسببت في إعاقة الحركة المرورية، وذلك ضمن الجانب المجتمعي.