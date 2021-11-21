محافظة القاهرة تعلن انتظام الدراسة غدا بعد استقرار الطقس

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، أن الدراسة منتظمة غدًا الاثنين، في جميع مدارس القاهرة، وإن قرار تعطيل الدراسة الصادر من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كان قاصرا على اليوم فقط؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أن قرار تعليق الدراسة بالمحافظة من اختصاص المحافظ للتعامل مع سوء حالة الطقس وما ينجم عنها من آثار سلبية.

خطة العاصمة للتعامل مع الأمطار

وأضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة القاهرة دفعت بعدد كبير من المعدات وسيارات الشفط والبدالات والنافوري من خلال شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ونشرها بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق والمحاور والشوارع الرئيسية والميادين والمواقع الساخنة التي تشهد تجمع لمياه الأمطار وذلك للتعامل مع الموقف أولا بأول.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة رفعت درجة الاستعداد مبكرا من خلال التنسيق بين الجهات المختصة للتعامل مع تقلبات الجو وسقوط الأمطار، حيث يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية من أجل الاستعداد الجيد.

تطهير بالوعات الصرف

ولفت إلى أن محافظة القاهرة قامت من خلال الأحياء والصرف الصحي بتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار خلال الفترة الماضية، على تطهير مخرات السيول بالتنسيق مع وزارة الري لاستيعاب أي أمطار وسيول تقع في بعض المواقع بأحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة.