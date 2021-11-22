الباحثون: لم نرصد أعراضاً خطيرة للتجارب الأولى على المتطوعين

أكد الدكتور محمد أحمد على، رئيس الفريق البحثى بالمركز القومى للبحوث المحضر للقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس»، أن العمل لتحضير لقاح كورونا بدأ منذ ديسمبر 2019 الماضى، فور العلم بأن هناك فيروساً جديداً ذا خواص سريعة الانتشار ويسبب الوفيات، ومن الفيروسات الخطرة، لافتاً إلى أنه تم العمل عليه والبحث والتقصى لمعرفة خواصه وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه وتم تشكيل فريق العمل.

تعطل المواد الخام في الجمارك أبرز التحديات التي واجهتنا.. وفكّرنا في الإنتاج بعد التوصل للتركيب الوراثي

وأضاف رئيس الفريق البحثى بالمركز القومى للبحوث، أنه تم جمع العينات عن الفيروس وعمل مواد تشخيصية للفيروس وإجازتها بمعامل وزارة الصحة، وجلب العينات ومعرفة الفيروس، وأول تركيب وراثى للفيروس كان من المركز القومى للبحوث، مشيراً إلى أنه بالوصول إلى التركيب الوراثى تم التفكير فى إنتاج اللقاح. وقال إن هناك عدداً من المعوّقات تمت مواجهتها أثناء تحضير اللقاح، أبرزها تعطل المواد الخام فى الجمارك، وعقب الانتهاء من البحث العلمى للقاح وإجراء التجارب السريرية تم التواصل مع إحدى الشركات الوطنية لإنتاجه والتواصل مع هيئة الدواء لأخذ التصاريح اللازمة.

وأوضح أن اللقاح المصرى هو أول ملف يتم عمله للقاح مصرى للبشر، لافتاً إلى أنه تمت إعادة عدد من الإجراءات حتى الوصول إلى الإجراءات السريرية للقاح كورونا المصرى.

من جانبه قال الدكتور أسامة عزمى، رئيس المركز الطبى بالمركز القومى للبحوث ورئيس الفريق الملف بإجراء التجارب الإكلينيكية على المتطوعين للحصول على لقاح كوفى فاكس، إن أى لقاح يتم إنتاجه للبشر يجب أن يمر بـ4 مراحل متتالية ولا يمكن أن يتم تخطى واحدة عن أخرى، وبالنسبة لمصر يجب أن يمر الملف على هيئة الدواء المصرية لمراجعته واعتماده، حيث يتم التقدم بإثبات أن اللقاح أو الدواء أثناء التجارب على الحيوانات فعّال وآمن وقدرة تصنيعه تناسب الإنسان.

وأشار «عزمى» إلى أن فيروس كورونا الذى تم عزله كان من النوع الذى يصيب المصريين، لافتاً إلى أن لقاح كورونا المصرى سيكون فعالاً لأنه محضّر وفقاً لعزلة فيروس كورونا التى أصابت المصريين، والتجارب السريرية تمت على المتطوعين ولم يتم رصد أى أعراض جانبية خطيرة لديهم منذ تلقى الجرعة الأولى الأحد الماضى، وفور تلقيهم اللقاح تم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة ومن ثم تم السماح لهم بالخروج والذهاب لمنازلهم.

وأكد «عزمى» أن منظمة الصحة العالمية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية تراجع ملف لقاح كورونا المصرى «كوفى فاكس» للاطمئنان من سلامة الملف والإجراءات، مؤكداً أن هيئة الدواء أجازت اللقاح المصرى وبدء التجارب السريرية له.

وأشار إلى أنه سيتم منح الجرعة الثانية للقاح كورونا المصرى بعد 28 يوماً من الجرعة الأولى، وسيتم الكشف عن النتائج النهائية للدراسات الإكلينيكية خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التجارب للمرحلة الثالثة وتحقيق نتائج إيجابية، مؤكداً أنه لم يتم رصد أى أعراض جانبية خطرة للقاح كورونا المصرى حتى الآن، وحال سير التجارب الإكلينيكية بخير وتحقيق نتائج مبشرة، سيتم إتاحة اللقاح خلال فترة من 6 إلى 9 شهور.