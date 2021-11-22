محافظ الإسكندرية: «تعرضنا لأثقل نوة مكنسة.. وما حدث خارج عن إرادتنا»

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها المحافظة في «نوة المكنسة» هذا العام، تعتبر «أتقل نوة حصلت»، مشددًا على أن ما حدث خارج عن إرادتهم وأكبر من الإمكانيات المتاحة في المحافظة وقدرة شبكة الصرف بها على استيعاب كميات الأمطار.

التعاون مع القوات المسلحة لتطوير الصرف الصحي

وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك خطة لتطوير الصرف في الإسكندرية لتلافي أزمات الطقس بالتعاون مع القوات المسلحة، موضحًا ما حدث اليوم بأن «الأمطار تدفقت على المحافظة بشكل مستمر وقوي، وهي أكبر وأتقل نوة للمكنسة حصلت النهاردة، وحدث إعاقة وشلل مروري في الشوارع بسبب نوة المكنسة، والحركة المرورية بدأت تعود، وخلال 3 ساعات سيطرنا على العديد من المناطق».

وشدد محافظ الإسكندرية على أنه لا يوجد شارع رئيس في الإسكندرية غارق بسبب الأمطار إلا شارع النقل والهندسة، وأنهم مستعدون لتعويض أي متضرر من الطقس، موجهًا رسالة للأهالي المنزعجين من آثار الطقس: «قلبي مع أهلي وأنا زعلان أكتر منهم، وبطمنهم إن المحافظة في قلب وعقل الرئيس وله تعليمات واضحة للتخفيف عن المواطنين».

أمطار قوية وغزيرة

وأوضح أن كميات الأمطار التي هطلت اليوم في الإسكندرية كانت قوية وغزيرة جداً وبدأت منذ الخامسة والنصف فجراً بشكل متقطع وحتى الساعة السابعة والنصف ثم ازدادت غزارة مع انتصاف النهار وبشكل كبير ومتصل.

وأكد أنه على مدار 25 أو 30 سنة شهدت المحافظة اتساعا في رقعة العشوائيات والمباني المخالفة التي بنيت بشكل عشوائي وقامت بإجراء توصيلات غير شرعية بشبكة الصرف الصحي الطبيعية الخاصة بالمحافظة ما أدى لتهالك شبكات الصرف الصحي، مضيفا «والرئيس السيسي أمر بتخصيص مبلغ مليار و300 مليون جنيه لتطوير شبكة الصرف الصحي والمحافظة تعمل بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان يعملون على تطوير الشبكة».