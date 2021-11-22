«صرف الإسكندرية»: البناء العشوائي السبب في تراكم مياه الأمطار بالشوارع

وضعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية 3 أسباب لتراكم مياه أمطار الإسكندرية في الشوارع تمثلت في «بطء استيعاب الشبكة والمحطات لكمية الأمطار الغزيرة بالإضافة إلى التصرفات الآدمية، بالإضافة إلى البناء العشوائي الأفقي والرأسي غير المخطط، ناهيك عن خطورة زيادة مناسيب المصارف».

وأوضحت الشركة في بيان منذ قليل، أنه قد بدأت سيول شديدة على مناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق الجمرك غرب والعجمي والعامرية الساعة 9 صباحًا، وتراكمت مياه الأمطار على عدة مناطق بالإسكندرية ثم توقفت السيول بعد ساعتين ونصف.

أماكن عانت من الغرق في الإسكندرية

وتابعت الشركة أنه تم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والهامة مثل: «كورنيش الإسكندرية، طريق الحرية، منطقة جليم، سوق شيديا، شارع طيبة الإبراهيمية، شارع الإقبال، معظم المدارس والمستشفيات، ميدان فيكتور عمانويل سموحة، شارع مستشفى الريادة، شارع خالد بن الوليد، طريق الحرية، الحضرة، طريق الترام كليوباترا وسبورتنج، بشاير الخير 3 و5، وشارع المكس، وجميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى».

رفع تجمعات المياه بأقصى سرعة تسمح بها الظروف

وأضافت أن هناك مجهودات كبيرة من أجل رفع تجمعات المياه بأقصى سرعة تسمح بها الظروف، عبر معدات وفرق طوارئ الشركة متواجدة بمناطق المحافظة المختلفة منذ ما يزيد عن 4 أيام بشكل متواصل للعمل جاهدين على الإسراع في رفع تجمعات المياه وتقليل الضرر عن المواطنين.