محافظ الإسكندرية عن قوة «نوة المكنسة»: «المياه وصلت لفوق الركبة»

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن بعض شوارع المحافظة غرقت في مدة نصف ساعة بسبب مياه أمطار نوة المكنسة، كما أن سيارات الصرف واجهت صعوبة في ممارسة أعمالها في شفط المياه، إذ إن الأمطار وصلت إلى مستوى ما فوق الركبة بشبر.

جاء ذلك في رده على مشاهد غرق المحافظة بمياه الأمطار اليوم الأحد، وغرق عشرات السيارات وسط تجمعات مياه الأمطار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد».

المحافظ: شفطنا تجمعات المياه وأصبحت الشوارع جافة

وأضاف «الشريف»، أن المحافظة تمكنت من سحب وشفط تجمعات المياه، وأصبحت الشوارع جافة الآن، كما ذكر أن ما تشهده الإسكندرية في نوة المكنسة العام الحالي، غير مسبوق، وأن تنبؤات الأرصاد أشارت إلى تعرض المحافظة لأمطار من خفيفة إلى متوسطة، ولكن الواقع كان أمطارًا غزيرة، ملتمسًا العذر للأرصاد في عدم الإيفاء بتوقعات صائبة، وذلك نظرًا لتغير اتجاهات الرياح، كما أن شوارع وميادين المحافظة جفت تماما من مياه الأمطار خلال 3 ساعات باستثناء شارع النقل والهندسة، وأمامه 3 ساعات ليصبح جافًا.

ما شهدته المحافظة إعجازًا وإنجازًا على مستوى أداء الأجهزة التنفيذية

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن ما شهدته المحافظة إعجازًا وإنجازًا على مستوى أداء الأجهزة التنفيذية، إذ إن كمية الأمطار التي سقطت اليوم لو كانت نفسها في الأعوام السابقة لاستغرقت 72 ساعة لإزالتها، بينما العام الحالي استغرق شفط المياه 3 ساعات فقط، كما أن المحافظة عاشت حالة شلل مروري تام استغرقت نحو ساعتين ونصف الساعة، في جميع الأنفاق والعديد من الميادين والشوارع الرئيسية، كما أن النقاط الساخنة في الإسكندرية انخفضت إلى 107 فقط، بفضل تطوير البنية التحتية، والنقاط التي كانت ساخنة بالفعل اليوم عددها 62 فقط.