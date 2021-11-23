حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 23-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو أنه زوج جيد وأب مثالي، كما ويعطي أهمية كبيرة لعائلته وأصدقائه، ويحاول التواجد دائمًا في المناسبات والاحتفالات العائلية، كما ويفضل إبقاء زاوية من حياته بعيدة عن الأضواء، ويخفي الكثير من أسراره حتى عن أقرب الأشخاص إليه،

تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

فينوس والقمر متنافران في منزلي الصحة، وعليك اليوم أن تهتم بصحتك وأن تقاوم التشوش.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

اليوم تجنب العصبية والعناد في معاملاتك، وكن متكتما ولا تعلن خططك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان مروان خوري ويوافق تاريخ ميلاده 3 فبراير.