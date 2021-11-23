«التحالف العربي»: ضربات جوية لأهداف عسكرية في «صنعاء»

استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع سرية للصواريخ البالستية في العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيين، مؤكدا تدمير هدف كبير للصواريخ البالستية بحي ذهبان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف»:المواقع السرية لـ الحوثيين» اتخذت المدنيين دروعا بشرية

وقال «التحالف العربي»، إن المواقع السرية لـ الحوثيين»، في صنعاء اتخذت المستشفيات والمنظمات والمدنيين دروعا بشرية، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في «صنعاء».

وطلب «التحالف العربي»، من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، وقال إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبدأ الدفاع المشروع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكانت قناة «العربية»، قالت في وقت سابق، إنها حصلت على مقطع فيديو من «التحالف العربي»، يكشف تحويل الحوثيين، مطار صنعاء الدولي، لقاعدة إطلاق صواريخ ومسيرات، فيما أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إلى أن الفيديو، أكد تحويل الحوثيين، المطار لثكنة عسكرية لـ«حزب الله» وإيران.

#العربية تحصل على فيديو حصري يكشف تحويل ميليشيا #الحوثي #مطار_صنعاء لقاعدة عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ ومسيرات ضد #السعودية.. ويثبت تورط خبراء من الحرس الثوري الإيراني و #حزب_الله بشن عمليات عدائية pic.twitter.com/i240QHNNXg — العربية (@AlArabiya) November 22, 2021

واختطف الحوثيون، 3 موظفيين إضافيين من طاقم السفارة الأمريكية في «صنعاء» و«وكالة التنمية الدولية»، واعتقل الحوثيون، المستشار السياسي السابق في السفارة عبدالقادر السقاف، وموظف المشتريات محمد شماخ، إضافة إلى موظف وكالة التنمية الأمريكية عبدالحميد العجمي.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت سابق، إن جهود مبعوثهم الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، قادت إلى الافراج عن 30 موظفا يمنيا لدى السفارة الامريكية المغلقة منذ 2015، بينما لايزال حوالى 5 إلى 9 موظفين رهن الاحتجاز التعسفي بينهم اثنان من «الوكالة الأمريكية للتنمية».

الخارجية الأمريكية: جهود واشنطن لم تتوقف لتأمين الإفراج عن المعتقلين

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن جهود واشنطن الدبلوماسية، لم تتوقف لتأمين الإفراج عن المعتقلين في اليمن، موضحة، ان من بين المحتجزين لدى الحوثيين موظفون يعملون مع الأمم المتحدة

واشارت الوزارة الأمريكية، إلى الإفراج عن بعض المعتقلين لكن الحوثيين مازالوا يحتجزون العديد منهم، مضيفة، انه تم اعتقال 30 موظفا يمنيا محليا الشهر الماضي ثم أفرج عنهم بمساعدة شركاء الولايات المتحدة.

بدورها، أقدم الحوثيون، على إعدام، 12 يمنيا من أبناء في مديرية الدريهمي جنوبي مدينة الحديدة غربي البلاد، بعد اختطافهم، وعثر مواطنون على جثث مجموعة من المختطفين، أعدمتهم الميليشيات الحوثية، ورمت جثتهم في الشارع.