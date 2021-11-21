واشنطن تعلن إطلاق سراح 30 من موظفي السفارة الأمريكية في صنعاء

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراح 30 من موظفي السفارة الأمريكية في اليمن، مشيرة إلى أنه مازال هناك محتجزون، وقالت الوزارة، إن 9 من الموظفين المحليين في السفارة بـ «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا زالوا قيد الاحتجاز، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الحوثيون، اقتحموا في 10 نوفمبر الجاري مقر السفارة الأمريكية في صنعاء، وقاموا بـ الاستيلاء عليه، ونهب مسلحون من الحوثيين كمية كبيرة من التجهيزات والمعدات بالمقر، وذلك بعد أيام من اختطاف حوالى 25 شخصاً بقوا في مبنى السفارة بعد تجميد عملها.

وتم إغلاق السفارة الأمريكية بـ صنعاء في عام 2015، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية، فيما استمر بعض الموظفين اليمنيين في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني.وكان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج بذل جهودا أثمرت عن إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، واشار المسؤول الأمريكي، في وقت سابق، إلى وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.

وفي سياق آخر، قالت الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إن الهجوم الحوثي على مأرب يؤدي إلى تصعيد في كافة انحاء اليمن، و أوضح مكتب شؤون الشرق الأدنى بـ الوزارة، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، التقى مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير لبحث الحاجة الملحة لوقف القتال وتقديم المساعدة للمحتاجين، فيما أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى، أن عمل الصليب الأحمر الدولي بالغ الأهمية

القوات اليمنية تطهر مناطق رابطة بين النجيبا وحيس جنوبي الحديدة

ميدانيا، واصلت القوات اليمنية، المشتركة تقدمها لليوم الثاني على التوالي بعملية عسكرية واسعة ضمن إعادة التموضع والانتشار في جبهات الساحل الغربي اليمني، وسط خسائر في صفوف الحوثيين. وقال المتحدث الرسمي باسم ألوية العمالقة مأمون المهجمي، أمس السبت، إن القوات المشتركة، طهرت المناطق الرابطة بين النجيبا وحيس جنوبي الحديدة بشكل كامل وصولاً إلى جبل البراشا، مؤكدا أن جبل راس أصبح في مرمى نيران القوات المشتركة، وكذلك مدينة الجراحي، حيث أصبحت على بُعد كيلومترات فقط.

وأشار إعلام القوات المشتركة، إن العملية العسكرية المتواصلة تكللت، أمس السبت، بتحرير عدة قرى متفرقة جنوب غرب وشمال وشمال شرق مدينة حيس جنوبي الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

وأضاف إعلام القوات المشتركة، أن تحرير منطقتي القضيبة وعلي محسن جنوب غرب مدينة حيس، كما تم تحرير وتأمين مثلث العدين وتباب هامة في مركز المديرية، مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى وأكثر من 12 أسيرا من الحوثيين.

وكانت قناة«العربية» الإخبارية، أشارت في وفت سابق، إلى قيام الحوثيين، بـ تشيع 40 من عناصرهم قتلوا في مأرب والحديدة. وكان الجيش الوطني اليمني، أطلق في وقت سابق، عملية عسكرية واسعة لاستعادة عدد من المديريات بمحور شبوة.

اغتيال أحد أكبر مشايخ مديرية الشرية بـ محافظة البيضاء

وفي سياق متصل، أقدم مسلحون يرجح انتمائهم لـ الحوثيون، على اغتيال الشيخ علي محمد طيب العمري، أحد أكبر مشايخ مديرية الشرية في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، وقالت مصادر قبلية، إن مسلحين اغتالوا العمري، الخميس الماضي، أثناء خروجه من مبنى نيابة رداع، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفقا لما نشرته قناة «العربية» الإخبارية، اليوم الأحد.