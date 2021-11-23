ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 258.4 مليون.. والصين تسجل صفر وفيات

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي 2019، إلى 258441075 حالة، فيما بلغت الوفيات 5174847 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 233882310 حالة.

وفي الصين، سجلت البلاد، اليوم الثلاثاء، 5 إصابات محلية العدوى بـ الفيروس، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين، ولم تسجل البلاد، حالات جديدة مشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة مرتبطة بـ المرض.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن 4 حالات تم تسجيلها في مقاطعة لياونينج، وحالة واحدة في مقاطعة يوننان، مشيرة إلى تسجيل 14 حالة إصابة وافدة في 6 مناطق.

ارتفاع إجمالي إصابات البر الرئيسي الصيني إلى 98524 حالة

وبلغت الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات بـ «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، 98524 حالة، فيما ظل مجموع الوفيات ثابت عند 4636 شخصا، بيتنما ارتفع إجمالي حالات الشفاء من «كورونا» إلى 92882 شخصا.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء، 2699 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و30 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 420950 إصابة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالي لـ الوفيات إلى 3328 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، يخطط «البيت الأبيض» للاحتفاظ بتفويض أقنعة الوجه «الكمامات» على أراضيه رغم تخلى العاصمة واشنطن عن قاعدة ارتدائها في الأماكن المغلقة بمعظم الأماكن العامة إبتداء من أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت عمدة العاصمة موريل باوزر، أعلنت في وقت سابق، قرار التخلي عن التفويض الأسبوع الماضي، مشددة على أن ارتداء الأقنعة لا يزال مهما.

وكانت صحيفة « أتلانتيك»، أشارت في وقت سابق، في تقرير إلى أن واحدا من كل 5 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، اختار الاستقالة منذ بدء «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

وأضافت الصحيفة، في مقال نشر السبت الماضي، مستعينا ببيانات من مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل، أن مجال الرعاية الصحية فقد ما يقرب من نصف مليون عامل منذ فبراير 2020.

عربيا، قالت الحكومة المغربية في بيان، إنها تدرس مقترحا لتمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، لمواجهة «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.