ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 254.5 مليون حالة

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس في أواخر العام قبل الماضي، إلى 254527222 حالة، فيما بلغت الوفيات 5121319 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 231271090 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات الولايات المتحدة إلى 46.9 مليون حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، 25919 ‎‏إصابة بـ«كورونا» و 133 ‎‏‎‏حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46993724 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الوفيات إلى 760266 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت البلاد، أمس الاثنين، 39705 إصابة بـ«كورونا»، و47 وفاة، وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 9600369 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس، إلى 142945حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي إيطاليا، قررت السلطات، تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار «كورونا» في سيارات الأجرة والقطارات والحافلات، بسبب تزايد حالات الإصابة بـ الفيروس.

من جانبها، قالت المسؤولة في لجنة الصحة الوطنية بـ الصين، «قوه يان هونج»، إن الطب الصيني التقليدي، يلعب دورًا مهمًا للغاية في علاج مرضى «كورونا» في آخر ظهور جديد لـ الفيروس في الصين.

وأضافت «هونج»، إن العلاج بالطب الصيني التقليدي يستخدم بشكل أساسي لعلاج المرضى الذين يعانون من أعراض شائعة وخفيفة، وأوضحت المسؤولة الصينية، أن الطب الصيني التقليدي أثبت فعاليته بشكل خاص في تحسين الأعراض مثل الحمى والسعال والتعب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت المسؤولة الصينية، إلى انه جرى استخدام الطب الصيني التقليدي في علاج وحماية حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض والمخالطين قيد الحجر الصحي، موضحة انه جرى تبني مبدأ الجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي طوال العملية من الوقاية والعلاج حتى التعافي.