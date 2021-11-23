محافظ أسيوط يزور طلابا بمستشفى البداري بعد إصابتهم بإعياء «صور»

زار اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مساء أمس، عددا من طلاب بعض المدارس الابتدائية، وذلك بمستشفى البداري المركزي، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ومتابعة خروجهم إلى منازلهم بصحبة ذويهم وذلك على خلفية إصابتهم بحالة إعياء تم على إثرها نقلهم إلى مستشفى البدارى المركزى.

رئيس الوزراء يطمئن على الطلاب

وأشار المحافظ إلى تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاطمئنان على حالة الطلاب الصحية وخروجهم من المستشفى، رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وعلاء حضراوى مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومدير مستشفى البدارى المركزى.

بداية الواقعة

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد بتلقي بلاغ من رئيس مركز البدارى بنقل حوالي 46 طالبا بالمرحلة الابتدائية بمدارس «الكوم الأحمر والكداليك والسلام وعرب مطير» في حالة إعياء إلى مستشفى البدارى المركزي، والاشتباه في إصابتهم لتسمم غذائي.

وتم إجراء الكشف والفحوصات اللازمة على الطلاب وخروج بعضهم من المستشفى في حالة جيدة، كما تم الابلاغ بوجود حوالي 6 حالات إعياء بين طلاب مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بالقوصية وتم نقلهم في حالة إعياء إلى مستشفى القوصية المركزي وتم اجراء الكشف العاجل لهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، حيث التقى المحافظ الطلاب وذويهم بالمستشفى واطمأن على حالتهم الصحية وتحسنهم وخرجهم تباعاً من المستشفى إلى منازلهم، معلنا تقديم كل أوجه الدعم لهم والمتابعة المستمرة لنتائج التحقيق فى الواقعة.

لجنة لفحص الوجبات

وأشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، لعمل تقرير شامل عن تلك الواقعة، بالإضافة إلى فحص الوجبات المدرسية التي يتم توريدها للمدارس بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات، كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة والتحفظ على الوجبات المدرسية وأخذ عينات منها للتأكد من سلامتها، فضلا عن التحفظ على مخازن الوجبات المدرسية لحين انتهاء الفحص.

كما وجَّه المحافظ محمد حسن رئس مركز ومدينة البدارى، وهويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية، بالمتابعة المستمرة للطلاب لحين خروجهم وتماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم، مؤكدا أن الحالات تخرج تباعا من المستشفيين عقب تحسنهم.