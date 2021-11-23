محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل غرق الشوارع: أمطار غير مسبوقة

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سبب غرق المدينة في موجة الأمطار التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أنه ما زال يعمل منذ 72 ساعة لرفع مياه الأمطار من الشوارع، لافتًا إلى أنهم موفقون في جهودهم حتى الآن رغم الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشريف أن كمية الأمطار التي سقطت في نوة القاسم لم تحدث من قبل على محافظة الإسكندرية، مؤكدًا استعدادهم منذ عدة شهور، وأن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي تبلغ 1.9 مليون متر مكعب وأن الأمطار التي سقطت فاقت هذه الكمية.

الأرصاد: أخبرتنا أن الأمطار متوسطة ولكنها أتت غزيرة

وأوضح الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الشريف في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الهم الأول سحب المياه وتصريفها وهو ما تم بالفعل، مشيرًا إلى أن الإسكندرية شهدت شللا مروريا لمدة 3 ساعات.

وأشار إلى أن الأرصاد أخبرتهم بحالة الطقس وأن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة بينما سقطت أمطار غزيرة جدا استمرت من 8 صباحًا حتى 11 صباحًا، مؤكدًا أن الحالة المرورية رجعت لطبيعتها خلال 3 ساعات.

الأمطار زادت بشكل غير عادي

وأكد أن جميع الشوارع العمومية والميادين العامة والأنفاق والكباري ستكون فارغة من المياه تمامًا، لافتًا إلى أن الأمر خارج عن إرادتهم لزيادة كمية الأمطار بشكل غير عادي وأن هذه الأمطار غير مسبوقة في هذه النوة على مدار السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الإنجاز هو رفع كمية الأمطار في 3 ساعات، مشيرًا إلى أن محطات الصرف امتلأت سعتها بالكامل والباقي تم استخدام سيارات الصرف وسيارات المنطقة الشمالية لتصريف كميات المياة الزائدة.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن العام الماضي كان فيه 125 نقطة ساخنة لتجمع المياه في الأمطار الزائدة عن الحد، مؤكدا أن هذه النقط هذا العام وصلت لـ107 فقط.