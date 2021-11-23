نائب يتهم محافظ الإسكندرية بالتقصير بسبب الأمطار.. و«الشريف»: عملنا إنجاز

واجه النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، عن محافظة الإسكندرية، المحافظ اللواء محمد الشريف، عن إخفاقات المحافظة للتصدي لمياه الأمطار التي ضربت المحافظة من مساء الجمعة الماضية وحتى ظهر اليوم الإثنين، موجهًا في الوقت ذاته الشكر إلى العاملين بالصرف الصحي في الإسكندرية على جهودهم في تصريف مياه الأمطار، «يقومون بجهود خارقة منذ 3 أيام»، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

الأرصاد تصدر بيانات بكافة تفاصيل الأمطار والنوة

وقال «قاسم»: «لدينا مأساة تتكرر كل عام، والأرصاد تصدر بيانات بكافة تفاصيل الأمطار والنوة»، كما تساءل: «لماذا تحدث كل عام هذه الأحداث المؤسفة، رغم أن محافظ الإسكندرية أكد الاستعداد للنوة لكن فوجئنا بشلل تام»، مؤكدا أن أجهزة الدولة تعمل في تناغم وليس في جزر منعزلة، كما تساءل أيضًا: «إذا كانت القدرة الاستيعابية اكتفت خلال اليومين الماضيين، لماذا لم يستعن المحافظ قبل أمطار اليوم بالجهات الأخرى أو المحافظات».

نحن نعمل معا وليس في جزر منعزلة

وتابع عضو مجلس النواب: «نحن نعمل معا وليس في جزر منعزلة»، موضحًا أن الأمطار تسببت في سقوط بلكونة بمنزل قديم في محرم بك، وهو ما أسفر عن إصابة شابين، كما أن سكان بعض المناطق بالإسكندرية مازالوا يعانون من مياه الأمطار التي دخلت منازلهم، فيما استنكر عدم اتخاذ محافظ الإسكندرية قرارا بتعطيل الدراسة في المدارس اليوم رغم تحذيرات هيئة الأرصاد، ليرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية «كلام غير حقيقي وغير صحيح، الكلام واضح على الصفحة الرسمية».

المحافظ: علينا احترام القدرة الاستيعابية المتاحة

وقال المحافظ: «إحنا مستعدين لكن وفق طاقة استيعابية لشركة وقدرات الصرف الصحي، كمية الأمطار كانت مفاجأة»، مشيرا إلى أن الإسكندرية تعرضت لأمطار غير عادية وغير مسبوقة، وحينما تخطت كمية الأمطار الطاقة الاستيعابية، تناغمت كافة الجهات المعنية لتصريف المياه خلال 3 ساعات، وهو ما أعتبره إنجازا، مشددا على احترام القدرة الاستيعابية المتاحة.

نوة العامين الماضيين لم تكن بالشكل الذي شهدناه العام الجاري

وأشار إلى أن «نوة العامين الماضيين لم تكن بالشكل الذي شهدناه على مدار اليومين الماضيين ولو تعرضنا لكمية الأمطار التي شهدناها في أعوام ماضية لاستغرقنا 3 أيام لتصريفها، لذلك أعتبر قدرتنا على تصريفها خلال ساعتين فقط إنجاز»، وحول الأموال المخصصة للإنفاق على شبكة الصرف الصحي قال محافظ الإسكندرية «هذا الأمر من اختصاص شركة الصرف الصحي».