القوى العاملة: توظيف 2700 خريج من الجنسين في القطاع الخاص بالمنوفية

تواصل وزارة القوى العاملة جهودها في توفير الوظائف وفرص العمل المتنوعة والمختلفة في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار خطة الوزارة للمساهمة في استراتيجية تخفيض معدلات البطالة والحد منها في جميع المحافظات، سواء من خلال نشرات التوظيف الدورية نصف الشهرية والشهرية، التي تعلن عنها الوزارة دوريا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

سعفان : توظيف 29 من ذوي الاحتياجات الخاصة ..وتسجيل بيانات 6000 من الباحثين عن عمل

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تلقيه تقريرا، من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، يفيد قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية بتوظيف وتعيين حوالي 2700 شاباً من الجنسين ذكور وإناث، من بينهم 29 من ذوى القدرات، تم توظيفهم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6024 شابا باحثاً عن العمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، منها صرف 39 ألف جنيه منح مولود لـ 19 عاملا، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000 جنيه، كما تم صرف رعاية صحية لـ 3 عمال بمبلغ 12 ألف جنيه.

حامد الزقم: استخرجنا 2700 شهادة قياس مهارة.. وتراخيص مزاولة مهنة في أكتوبر

وأوضح على حامد الزقم مدير المديرية - في تقريره للوزير -عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي، إلى أن المديرية استخرجت 2704 شهادة قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة مهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1050 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 164 منشأة لإزالة المخالفات، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 483 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 230 محضراً للمنشآت المخالفة.