مقتل شخص لخلافات ثأرية بين أبناء عمومة بأسيوط

لقي شخص مصرعه بإحدى قرى مركز البداري بمحافظة أسيوط، إثر إصابته بطلق ناري بسبب خلافات ثأرية بين أبناء عمومة بعائلة واحدة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى البداري المركزي تحت تصرف النيابة.

إطلاق نار ومقتل في قرية «النواورة»

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوجود إطلاق نار ومقتل مواطن بقرية النواورة دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار، وبالمعاينة والفحص تبين مقتل قرشي محمد أبوغدير، 50 سنة، مقيم بقرية النواورة بدائرة المركز، ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

ثأر قديم بين أبناء عمومة

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن السبب وراء الحادث ثأر قديم بين أبناء عمومة عائلة «الخشت»، وحُرر المحضر اللازم وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تزايد حوادث القتل بين أبناء العمومة

وشهدت محافظة أسيوط العديد من المشاجرات وحوادث القتل بين أبناء العمومة التي راح ضحيتها أكثر من قتيل ومصاب، من بينها المشاجرة وقعت في شهر يونيو الماضي، حيث لقي شخص مصرعه، بينما أصيب ابن عمه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة من عائلة «أولاد سالم»؛ لخلافات قديمة بينهما بقرية الهمامية التابعة لمركز البداري في محافظة أسيوط، ونُقلت الجثة والمصاب للمستشفى المركزي.

وقبلها بأسبوع، وقعت حادثة أخرى، حيث لقي ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان مصرعهما، بينما أصيب 5 آخرون في معركة نشبت بالأسلحة النارية والسلاح الأبيض، بين أبناء عمومة، لخلاف على أرض زراعية بقرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم في محافظة أسيوط.