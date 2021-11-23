رئيس المحلة: خطة لتنفيذ حملات نظافة دورية بالوحدات المحلية

وجه اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحله الكبرى، اليوم، المهندس عبد المجيد كامل سكرتير ديوان المحلة بوضع خطة دورية متكاملة لشن حملات نظافة دورية وتنفيذ جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافه العامة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والمداخل الحيوية بقرى مركز المحلة وفق جدول زمني محدد حفاظا على صالح المواطنين.

خطة متكاملة للنهوض بخدمات النظافة العامة ورفع القمامة

كما باشر رئيس المدينة العمالية مراحل رفع تراكمات القمامة بطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية البنوان ومسح وتمهيد طريق71 أمام البنوان ونمرة البصل وطريق 12 أمام قرية الشرقية ورفع 20 طن مخلفات صلبة.

كما تابع حملات نظافة بالوحدة المحلية لقرية الجابرية برفع المخلفات من أماكن التجمعات بالقرى الثلاث وتمهيد وتسوية الطرق بمنطقة المدارس وطريق العامرية الجابرية، بالإضافة إلى حملة نظافة بطريق الجابرية المحلة من أمام عزبة البغدادلي حتى مدخل كفر العبايدة ومحطة الصرف الصحي إلى جانب متابعة متعهد نقل القمامة من المنازل.

كما تواصلت أعمال رفع المخلفات حول المصالح الحكومية بالوحدة المحلية لقرية بلقينا وطرق ومداخل الوحدة المحلية لقرية شبرا بابل ومسح وتسوية الطرق والمداخل بالوحدة المحلية لقرية المعتمدية وصولا الى طريق «دنوشر_ العامرية».

جهود لرفع تلال القمامة بمداخل ومخارج القرى

وأشار رئيس المدينة إلي عمل حملة نظافة بمساكن مبارك كول وطريق الراهبين القديم وطريق المحله المنصوره الدائري ومجمع المدارس وسوق الخضار والملعب وطريق المقابر بقرية محلة أبو على ورفع قمامه على الطريق الدائري وأمام المصالح الحكومية والمدارس و طريق المحله دمرو نطاق الوحده المحليه لقرية ميت الليث هاشم.

كما استشهد بالبدء تمهيد وتسوية طريق المدارس ومتابعة متعهد القمامة بالوحدة المحلية لقرية الشهيدي كما قام قسم البيئه بالوحده المحليه بدمرو بعمل حمله نظافه بطرق ومداخل القرية، إلى جانب تكثيف أعمال النطافة بطريق المحلة طنطا ومسح وتمهيد الطرق بنطاق الوحدات المحلية لقرية الهياتم وصفط تراب.