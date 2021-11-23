أسعار الذهب تنخفض في بداية اليوم بعد تراجع 18 جنيها أمس

انخفض سعر الذهب، اليوم، بقيمة جنيه خلال بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتبلغ قيمة انخفاضات أمس وبداية تعاملات اليوم 19 جنيها للجرام الواحد.

وشهدت أسعار الذهب، أمس، انخفاضا ملحوظا خلال نهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة، حيث انخفضت الأسعار أمس بقيمة 18 جنيها ما جعلها أفضل فرصة للشراء في ذلك الوقت خاصة في ظل تلك التراجعات.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 790 جنيها للجرام بدلا من 790 جنيها للجرام الواحد خلال نهاية التعاملات أمس، كما انخفض سعر عيار 24 ليسجل 903 جنيهات للجرام مقابل 904 جنيهات خلال تهاية التعاملات أمس، أما عيار 18 فقد سجل 677 جنيها للجرام بدلا من 678 جنيها.

ويتراوح أسعار الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم بين 6,320 جنيه في بعض الأماكن، بينما سجل في أماكن أخرى نحو 6,336 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

وحول أسعار كيلو الذهب تراوحت بين 902,857 ألف جنيه كحد أدنى، بينما وصل الحد الأقصى إلى نحو 905,143 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار أونصة الذهب بين 28,079 ألف جنيه كحد أدنى، بينما سجل الحد الأقصى نحو 28,150 ألف جنيه.