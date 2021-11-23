العثور على جثة روسي في مرحاض طائرة قادمة من شرم الشيخ

عثر على متن طائرة قادمة من شرم الشيخ إلى مدينة «سمارا» الروسية، عن جثة راكب روسي بالغ من العمر 48 عاما، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وأشار الموقع إلى أن الطائرة التابعة لشركة الطيران الروسية S7 في مطار القاهرة، ونقلت الجثة إلى قسم أمتعة الركاب، ثم واصلت الطائرة رحلتها الجوية إلى مدينة سمارا الروسية.

المنتحر كان يواجه مشكلات نفسية

ونقل تقرير الموقع الروسي عن مصدر في مطار «كوروموتش» في مدينة «سمارا» الروسية، أن الطائرة التي وقعت فيها المأساة قد وصلت المطار فى تمام الساعة 05.09 صباح أمس بدلا من التوقيت المقرر وهو الساعة 11.55 يوم الأحد الماضى، وبحسب الموقع، قال مقربون للرجل المنتحر إنه كان يواجه مشكلات نفسية، وتفاقم المرض النفسي على متن الطائرة، حيث جرى العثور على الجثة في مرحاض الطائرة. وحسب المعلومات الأولية فإن سبب وفاة الرجل هو الانتحار.

الشركة ضمن 8 شركات روسية تعمل في المنتجعات المصرية

يذكر ان الشركة الروسية المالكة للطائرة هي ضمن ثماني شركات طيران روسية، سمحت لها وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا بإجراء رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات السياحية المصرية في الغردقة وشرم الشيخـ وذلك منذ تاريخ 8 يوليو الماضي بعد القرار الروسي برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعد روسيا الدولة الأولى في أوروبا، من حيث عدد المنتحرين فيها من فئة الأطفال والمراهقين، كما قال المسؤولون في إدارة خدمات «روسبوتندازور» الفيدرالية. وحسب ما ذكرته الادارة، فإن نسبة عدد الأطفال المنتحرين، الذين حاولوا الانتحار ارتفعت من ‬35 إلى ‬37٪، خلال الأعوام القليلة الماضية.

وفي الفترة بين عامي ‬1990 و‬2010، تم تسجيل نحو ‬8000 حالة انتحار في روسيا، وبحلول عام ‬2020 يمكن أن تصبح روسيا في المرتبة الثانية على مستوى العالم، في قائمة أهم الاسباب التي تؤدي إلى الوفيات، إذ يأتي الانتحار بعد مرض القلب تماماً.