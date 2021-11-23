حالة الطقس اليوم في الإسكندرية..استقرار نسبي وتوقعات بسقوط أمطار ضئيلة

شهدت حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، سطوع أشعة الشمس، مع احتمالية سقوط أمطار ضئيلة، وذلك بعد 3 أيام عانى فيهم أهالي المحافظة من نوة المكنسة، والتي تسببت في تراكم المياه في عدد من الشوارع، ما سبب شللا مروريا وتعطل حركة المواطنين، ثم إعلان تعطيل الدراسة والعمل في كافة المصالح الحكومية اليوم الثلاثاء، خوفاً من تكرار أزمة الأمس التي أربكت المحافظة.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية.. أمطار ضئيلة

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية تشهد سطوع الشمس وغياب الأمطار، حيث تتراوح نسبة سقوطها 9% فقط، فيما تصل نسبة الرطوبة إلى 76%، مع درجة حرارة 20 درجة مئوية، وسرعة رياح 4 كم / ساعة، ونقطة الندى 16، والضغط 1822 مليبار، واتجاه الرياح شمال، مع غطاء من الغيوم قدرها 8%، والأوزون «DU 279.4»، ومراحل القمر محدوب متراجع، فيما يبلغ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية 3 أي معتدل.

حالة الطقس اليوم في الإسكندرية يشير لعودة الحياة

وتشير توقعات حالة الطقس اليوم في الإسكندرية إلى عودة الحياة مجددا بعد نوة المكنسة التي ضربت المدينة الساحلية منذ 3 أيام ودمرت أماكن عدة أمس، حيث تم التعامل ورفع تجمعات المياه في جميع الأماكن الحيوية والمهمة، مثل «كورنيش الإسكندرية، وطريق الحرية، ومنطقة جليم، وسوق شيديا، وشارع طيبة الإبراهيمية، وشارع الإقبال، ومعظم المدارس والمستشفيات، وميدان فيكتور عمانويل سموحة، وشارع مستشفي الريادة، وشارع خالد بن الوليد، وطريق الحرية، والحضرة، وطريق الترام كليوباترا وسبورتنج، وبشاير الخير 3 و5، وشارع المكس، وجميع الأنفاق والكباري في نطاق المحافظة، ومناطق متفرقة أخرى»، ما يسهل من الحركة المرورية اليوم في ظل سطوع الشمس وتوقف الدراسة والعمل مؤقتاً.