انتشال 5 ملايين جنيه ب«الحبال» من سيارة أموال عطلت في أمطار الإسكندرية

في لقطة تعد الأغرب خلال 3 أيام نوة المكنسة في الإسكندرية التي يصاحبها سيول شديدة أدت إلى شلل مروري وتعطل عربات كثيرة، تعطلت سيارة نقل أموال في منطقة سبورتنج نتيجة تراكم مياه الأمطار؛ ما نتج عنه استعانة شركة تأمين الأموال صاحبة السيارة بسلالم وحبال لنقل الأموال لإحدى الأماكن التابعة لها بمنطقة سبورتنج المطلة على طريق الترام، خوفًا من أي هجوم على السيارة لسرقتها.

إخراج الأموال من العربة بالسلالم والحبال

وقال مصدر تابع لشركة نقل الأموال، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم استخدام هذه الطريقة حرصا على إنهاء مصالح المواطنين، خاصة وأن السيارة تعطلت خلال تراكم مياه الأمطار ما تسبب في غضب المواطنين الذين احتاجوا أموالهم بالإضافة إلى بعض المخاوف من سرقة العهدة الخاصة بهم.

وتابع: «تم الاستعانة بسلالم للوصول إلى سقف السيارة واستخراج شنط الأموال التي حوت 5 ملايين جنيهات كان المراد إيصالهم لأماكن صرف في ذات المنطقة».

إخراج عربة أموال الإسكندرية الغارقة

وأضاف المصدر، أنه تم اللجوء لهذه الوسيلة بحضور موظفين وأمن المكتب الخاص لاستلام تلك الأموال حيث تم تأمين نقل الصناديق إلى مكان الصرف المخصص له وإنهاء مصالح المواطنين، فيما تم إخراج السيارة بعد ذلك بعدما تم تفريغ المياه المتراكمة والاستعانة بسيارات سحب لها والخروج لأقرب نقطة آمنة.

أمطار غزيرة وشلل مروري

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة متواصلة على مدار الساعات القليلة الماضية، ما تسبب في شلل مروري في مناطق متفرقة بسبب تراكم المياه التي نتجت عن أمطار كثيفة فاقت قدرة استيعاب بيارات الصرف الصحي في كافة المناطق، ما تسبب في وقف حركة السير وسقوط سيارات عدة في المياه.